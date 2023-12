Lazio, Fascina “Non lasciamo indietro nessuno 2023 ricco di successi il nostro impegno continua”

“Un anno ricco di eventi e di importanti risultati per lo sport paralimpico in tutta la Regione Lazio e in particolar modo in provincia di Frosinone – ha affermato Piergiorgio Fascina, membro Giunta CIP Lazio e delegato Fipic Lazio – Dal raduno internazionale della Nazionale italiana e della Nazionale canadese di pallacanestro in carrozzina, al pre-mondiale di Dubai ospitato dalla Città di Cassino, che ha richiamato l’attenzione delle istituzioni e dei media nazionali, alla proroga della convenzione Fipic-Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale attraverso la quale gli studenti idonei potranno essere avviati alla disciplina paralimpica del basket in carrozzina, passando per il progetto Open Sport patrocinato e supportato da CIP e Fipic nelle città di Cassino (FR), Sora (FR), Atina (FR). Quest’ultima iniziativa ha portato alla consegna di 60 attestati di operatore sportivo della disabilità.

Ancora diverse lettere di intenti sottoscritte tra CIP, Fipic e i principali comuni della regione al fine di porre in essere politiche volte allo sviluppo dell’attività paralimpica nel Lazio, il bando regionale sull’inclusione sociale che ha permesso a tante società di ricevere contributi per migliore la loro offerta sul territorio e incrementare l’attività sportiva paralimpica, i numerosi convegni su sport, disabilità e inclusione dove sia la Federazione italiana pallacanestro in carrozzina che il Cip hanno avuto un ruolo chiave per formare i giovani alla cultura paralimpica. Questo è frutto di un impeccabile lavoro di squadra, tra noi e tutti gli enti coinvolti. Un grazie sentito ai protagonisti di questo 2023 con l’augurio di fare ancora meglio nel nuovo anno affinché lo sport sia sempre più di tutti e nessuno venga lasciato indietro”.

Redazione Digital