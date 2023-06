La voce del pallone in Ciociaria, Repice racconta il cuore del calcio

Un tour teatrale che racconta il cuore del calcio. Senza filtri, in scena su un palco, con la voce più conosciuta dai tifosi italiani: Francesco Repice. La voce del pallone è un format che dipinge l’anima dei suoi protagonisti. E racconta storie. Perché ci sono storie che vanno al di là del risultato, del gesto tecnico. Che vanno oltre la vittoria e la sconfitta. Ci sono storie che escono da uno stadio, incrociano altre strade e diventano arte, musica, cultura, storia ma anche politica, cronaca, sociologia. Ci sono storie positive e storie negative. Storie di eroi, di vincitori e di sconfitti. Storie di vita e di morte, storie di padri e di figli. Storie di città e di passione, di gioco e di tifo. Misteri. Leggende. Tutte, indistintamente, vivono nella memoria, nella dialettica, nella passione, nella partecipazione e nella fede dei veri padroni del calcio: i tifosi. Un racconto diverso a seconda della città in cui viene messo in scena. Scritto, costruito e articolato in maniera differente in base alla località in cui è ambientato. La voce del pallone è un format in cui Francesco Repice, muovendo dal mondo del calcio, narra storie di personaggi e di fatti legati indissolubilmente al territorio cui appartengono. Per questo ogni spettacolo de La voce del pallone avrà un titolo diverso a seconda del luogo in cui verrà rappresentato. Teatro, ma anche molto altro: il monologo di Repice – sul palco da solo, circondato da elementi scenici funzionali al racconto – è punteggiato da momenti musicali (videoclip ed esibizioni live), audio, filmati d’archivio e video realizzati ad hoc in location. La voce del pallone ha una durata di un’ora e mezza. Come una partita di calcio. Il tour teatrale de La voce del pallone inizierà il 26 giugno 2023 alle 21 dal Teatro Fornaci di Frosinone, con una rappresentazione dal titolo “Tre Capitani per la Storia” in una piazza che ha appena conquistato la Serie A (biglietti in vendita in location e all’indirizzo https://bit.ly/Repice_Frosinone). Il tour toccherà poi Cosenza in settembre (il titolo sarà “Otto e Nove – Fora maluacchiu”) e, successivamente, proseguirà in gran parte delle città italiane a ognuna delle quali sarà dedicato un racconto pensato, scritto e realizzato ad hoc.

Francesco Repice (Cosenza, 1963) è il radiocronista principe del calcio italiano, lavora in RAI dal ‘97 e racconta da anni tutti le partite principali della Serie A, delle coppe europee e della Nazionale italiana.

Redazione Digital