La nevicata del ’56, commedia in dialetto al teatro comunale di Fiuggi

“’La nevicata del ‘56′ è una commedia in dialetto fiuggino in due atti – ha affermato Pino De Carolis – Ispirata ad un divertente aneddoto storico risalente alla famosa nevicata del 1956 che, oltre ad imbiancare Roma isolò per molti giorni anche la cittadina di Fiuggi. Tutte le processioni vennero annullate. Si arrivò quindi alla festa patronale di San Biagio, anch’essa spostata alla fine di febbraio dalla sua data originaria prevista per il 3 febbraio. Si decise, quindi, di fare un’unica processione, proprio intorno al 26 febbraio del 1956, con diversi Santi causando non poco scompiglio nella comunità locale. Lo spassoso episodio, tramandato soltanto nei racconti, è stato ricostruito e scritto da Luca Simonelli ideatore e curatore della rassegna, in una originale commedia teatrale in due atti. Nonostante sia la prima rassegna teatrale di questo genere nella Città di Fiuggi, realizzata grazie al contributo della Regione Lazio, Lazio Crea e il patrocinio del Comune di Fiuggi, assessorato cultura e centro storico, l’attesa e la richiesta di questo tipo di proposte teatrali è sempre molto sentita in una qualsiasi comunità locale e la sua capacità attrattiva e mediatica è, non soltanto per la città di Fiuggi ma anche per il comprensorio, rilevante. Inoltre, la rassegna, aperta a proposte simili delle comunità limitrofe, è, come specificato, intenzionata a diventare il punto di riferimento per il teatro e la cultura popolare dello spettacolo dal vivo sia di Fiuggi che del suo comprensorio. L’iniziativa, almeno nella sua prima edizione, ha suscitato l’interesse delle testate giornalistiche, radiofoniche, televisive provinciali e regionali. L’appuntamento al teatro di Fiuggi è per il 25 febbraio alle 21 con la commedia La nevicata del ’56″.

Redazione Digital