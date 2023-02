Ferentino, primarie sindaco Claudio Pizzotti sfida Fiorletta

“In relazione alle prossime primarie per la scelta del candidato a sindaco di Ferentino, i gruppi civici Cambiare, Periferie Incentro e Nuova Ferentino, rispondono alla candidatura di Piergianni Fiorletta lanciata, tra le altre, da Ferentino nel Cuore, per le primarie dei movimenti civici, convergendo sul nome di Claudio Pizzotti. Le primarie per una coalizione civica, in assenza di dibattito e condivisione, unico strumento di sintesi. L’avv. Claudio Pizzotti è il nostro candidato alle primarie. I gruppi politici Cambiare, Periferie InCentro e Nuova Ferentino, dopo un lungo e costruttivo percorso di confronto politico, sui temi che interesseranno alle prossime elezioni comunali i cittadini di Ferentino, hanno raggiunto un’intesa, per aprire – in una coalizione di movimenti civici – un dibattito per la scelta del candidato alla carica sindaco. Le primarie ad oggi, in assenza di confronto, restano l’unico strumento che allo stesso tempo contempla inscindibilmente la selezione e la condivisione. Non vi è altra via, se non l’interpello diretto ai nostri concittadini per la scelta del prossimo candidato a Sindaco di Ferentino. Un fronte di cittadini che incarni i valori del civismo e che sia trasversale alle aree moderate, centriste e progressiste dei vari orientamenti. E per questo, i gruppi promotori, hanno scelto, tra quanti si sono messi a disposizione nell’attuale compagine, designando la candidatura alla carica di Sindaco chi, tra tutti, meglio ha dimostrato di incarnare la sintesi degli aspetti suddetti. Tale figura è da riconoscersi nell’Avv. Claudio Pizzotti, già presidente del consiglio comunale di Ferentino nell’ultima consiliatura e quindi alto rappresentante nonché garante dell’equilibrio nell’intero arco consiliare. L’obbiettivo delle prossime settimane sarà quello di aggregare quanti, tra cittadini e gruppi politici, vorranno sostenere una scelta di sintesi tra rinnovamento e conservazione della tradizione politica della nostra città. Consolidando le basi di progetti che si ispirano ai principi della giustizia sociale, del lavoro, dell’ecologia, della cultura e dell’innovazione, già pilastri delle fondamenta comuni ai gruppi qui promotori. Ad oggi il comitato del gruppo a sostegno dell’avv. Pizzotti per le primarie della coalizione civica è composto da Antonio Palombo, Adele Reali, Tommaso Villani, Fabio Paris”.