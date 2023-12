Isola del Natale, pattinaggio sul ghiaccio presepi e luminarie ecco tutto il programma

“Un viaggio sensoriale, attraverso i suoni, i colori, i sapori e la magia del Natale per celebrare il gemellaggio tra la città di Isola del Liri e quella di Caledon – hanno affermato il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore Massimo D’Orazio – Tutto è pronto per accendere la città delle cascate per una straordinaria ed unica edizione del Natale 2023 che quest’anno vanta anche il patrocinio della città gemellata. Tra luminarie parlanti, laboratori creativi, presepi, pattinaggio sul ghiaccio, artisti circensi, concerti e tanto altro, la città trasformata in un villaggio natalizio a cielo aperto da il via al cartellone degli eventi già a partire dal 3 dicembre con il concerto di Anbima Lazio presso il teatro stabile, un’anteprima della programmazione natalizia che entrerà nel vivo con l’accensione delle luminarie prevista per l’8 dicembre come da tradizione. Grazie al grande lavoro di squadra, con il contributo essenziale delle associazioni, sarà possibile vivere un’esperienza davvero originale ed irripetibile attraversando idealmente il Canada e le sue suggestive foreste d’acero per approdare nella fredda e magica Lapponia, dove – tra gnomi maldestri e ballerine – vive il vero Babbo Natale in compagnia degli elfi. Questo e molto altro è il ‘Christmas On the first avenue’ allestito nella Galleria Pisani che coinvolge tantissime realtà culturali e che è dedicato a grandi e piccoli, un’esperienza sensoriale imperdibile nel meta teatro tra giochi di luci, video mapping, laboratori di scrittura creativa, prodotti tipici e spettacoli di magia, luci e fuoco. Su corso Roma poi, nel tratto compreso dalla Cascata Grande a piazza Boncompagni sono state installate le originali luminarie cosiddette parlanti, un’illuminazione artistica che riporta la strofa introduttiva della celebre canzone di Domenico Modugno ‘Nel blu, dipinto di blu’. Per l’edizione 2023 del Natale, abbiamo deciso di festeggiare il recente gemellaggio con la città dell’Ontario realizzando un cartellone di eventi che promuova non soltanto le bellezze della nostra città ma anche quelle di Caledon proprio nel solco di quel percorso di crescita comune e di condivisione di valori e culture che è alla base del patto. Abbiamo, quindi, deciso di organizzare diverse iniziative a tema che si affiancheranno a quelle più tradizionali, particolarmente orgogliosi di poter presentare un Natale così originale, sentito e condiviso, in più totalmente Green ed eco sostenibile”.

Redazione Isola del Liri