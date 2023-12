Giù le mani, contro la violenza sulle donne vernissage a Ferentino

di Fabio Paris

Un vernissage su una tematica purtroppo attuale, quella ospitata, a partire dal 25 novembre e conclusa ieri, presso la sala della Pro Loco di Ferentino. “Giù le mani” è il percorso di tele dell’autrice Noemi Bartolomucci, un’opera di sensibilizzazione che trova maggior profondità proprio in questo periodo dove, ad un ottobre rosa al quale è seguito purtroppo un novembre rosso. Un percorso, secondo l’artista, teso a contribuire alla produzione delle risposte ad almeno due interrogativi: “quanto manca perché vi sia una piena coscienza del problema e cosa manca per superarlo?” Non è la prima volta che l’artista ferentinate espone le sue opere proprio a Ferentino, un segnale che il territorio e l’amministrazione sono particolarmente sensibili al tema trattato. Molte, infatti, le iniziative a cui l’amministrazione, attraverso l’assessorato alle pari opportunità, nella figura di Piera Dominici e della neo costituita Consulta per le Pari Opportunità, ha dedicato apposite rassegne. Oltre al direttivo di coordinamento della Consulta, presente all’inaugurazione anche il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta. Soddisfazione anche per Noemi Bartolomucci che, su quale “missione” si celi dietro l’opera dell’artista, se una mera divulgazione/esposizione ovvero un tentativo di muovere realmente anche le coscienze, si esprime: “Inorridisco sempre di più per quel che accade che sembra irrefrenabile. I dati sono sempre più impressionanti, violenze inaudite che lasciano dietro di loro una scia di dolore. Le parole sembrano non arrivare al cuore ma forse una immagine può arrivare alle coscienze, ed allora dal 2018 ho pensato di fare il mio piccolo tentativo di arte per indurre ad una riflessione quasi a voler fotografare il grido di aiuto”.