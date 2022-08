Isola del Liri, riqualificazione centro storico ecco il nuovo parcheggio multipiano

Il Comune di Isola del Liri risulta destinatario di un finanziamento a carattere straordinario di 180mila euro per il “completamento Parcheggio Multipiano Via Garibaldi”, che si aggiunge al finanziamento già ottenuto per 100 mila euro. A darne notizia la consigliera delegata Anna Paola Faticoni, che saluta con soddisfazione la decisione della giunta regionale del Lazio. “La nostra Amministrazione ha creduto fortemente in questo progetto, parte essenziale del programma di nuova mobilità urbana nel centro storico, e oggi siamo quindi molto soddisfatti per la scelta effettuata dalla Regione Lazio – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Questa Amministrazione continua a lavorare per portare risultati concreti nell’esclusivo interesse della nostra città – aggiungono il primo cittadino e la consigliera Faticoni . Il nostro è un impegno costante che si concretizza in risultati concreti. Il Parcheggio Multipiano è un’opera fondamentale per Isola del Liri, e una volta aperto contribuirà a migliorare ancor più la vivibilità del centro, andando anche a beneficio del commercio e del turismo. Dunque con questo ulteriore contributo della Regione Lazio sarà possibile completare la struttura a ridosso del centro cittadino, che potrà quindi godere di uno spazio fondamentale. Un ringraziamento va anche al consigliere regionale Mauro Buschini ed al lavoro politico svolto da Anna Paola Faticoni”.

Redazione Isola del Liri