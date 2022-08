Frosinone, la villa comunale ospita la mostra Costanti/Variabili

“È in arrivo il secondo appuntamento di quest’estate 2022 – hanno affermato gli organizzatori – Siamo lieti di annunciare che la mostra Costanti/Variabili giungerà finalmente a Frosinone, dove sarà accolta dagli spazi della Villa Comunale. Dopo aver esposto le nostre opere nell’Officina della Memoria e dell’immagine di Fiuggi (mostra tenutasi nello scorso luglio), ci troviamo di nuovo ad aver a che fare con uno spazio vasto, con la differenza che, questa volta, il suddetto è distribuito in ben quattro stanze, tutte collocate nel piano superiore della Villa. L’altra novità importante riguarda l’attività curatoriale, prima d’ora gestita sempre da noi, eccezionalmente affidata all’esperienza di Alfio Borghese. Inoltre, anche in quest’edizione di Costanti/Variabili esporremo diverse opere inedite. Gli artisti presenti in mostra sono Alessandra Galanti, Elena Porcelli, Simone Compagno, Davide Stirpe, Denise Scascitelli Benedetti e Chiara Cardinali. Insomma, prima di invitarvi a visitare la mostra, non ci resta che ringraziare coloro i quali hanno, attraverso delle donazioni, generosamente fornito un contributo a supporto della realizzazione di quest’evento. L’inaugurazione si terrà il prossimo19 agosto, dalle 18. La mostra sarà visitabile dal 19 al 29 agosto. L’ingresso è gratuito”.

Redazione Digital