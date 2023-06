Isola del Liri, prevenzione gratuita Ciociaria in Salute ecografie e test audiometrici

Tappa ad Isola Liri, ieri pomeriggio, per “Ciociaria in Salute”. La campagna di prevenzione gratuita voluta dall’imprenditore di Frosinone Giacomo Spaziani continua quindi spedita offrendo alla popolazione importanti e celeri occasioni di prevenzione in merito a patologie di grande importanza quali, come nel caso di ieri, l’aneurisma dell’aorta addominale. E proprio nel corso dello screening di Isola Liri il dottor Ivano Orlandi, che da mesi collabora con il progetto “Ciociaria in Salute”, ha individuato diverse situazione a rischio che richiederanno solleciti approfondimenti da parte degli interessati. Anche nella giornata di ieri, come consuetudine nelle giornate di prevenzione, sono state 30 le ecografie effettuate ad altrettanti cittadini, alle quali, sempre in modalità gratuita, si sono sommati 30 test audiometrici eseguiti da tecnici specializzati della società Audionova (e anche in questo caso sono stati parecchi i deficit uditivi diagnosticati). Lo screening si è svolto presso il Centro anziani “Mario di Piro” ad Isola Liri Superiore, struttura messa a disposizione dall’Amministrazione comunale. Soddisfazione al termine è stata espressa dai promotori del progetto, e in particolare dal giovane imprenditore Giacomo Spaziani, e anche dagli amministratori intervenuti nel corso delle visite: il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore Stefano D’Amore. Così come dal presidente del centro anziani Armando Palmigiani. Nel mese di luglio sono già state programmate altre due date, giovedì 13 e giovedì 20, in città della provincia e strutture che però sono ancora da individuare e che verranno comunicate sui nostri social nei prossimi giorni.

Redazione Isola del Liri