Cinema inclusivo, ecco il primo festival cinematografico in Italia accessibile ai disabili

È stato presentato oggi a Firenze al Cinema La Compagnia, InCINEMA. Festival del cinema inclusivo,il primo festival cinematografico in Italia interamente accessibile anche ai disabili sensoriali. A parlarne Elena Davitti, University of Surrey; Stefania Ippoliti, Fondazione Sistema Toscana (Mediateca Toscana); Annalisa Sandrelli, Università degli Studi Internazionali Roma; Federico Spoletti, Sub-Ti Access Srl. Al termine dell’incontro è stato proiettato il cortometraggio IL MORO di Daphne Di Cinto, alla presenza della regista. Una persona su sei, a un certo punto della propria vita, sperimenta una qualche forma di disabilità. InCINEMA pone l’accento sull’importanza di rendere i film accessibili ai disabili sensoriali secondo i principi di inclusività promossi e ormai adottati in molti paesi al mondo. Il festival si svolgerà sia in presenza al cinema sia da remoto su piattaforma. Si terranno proiezioni in sale accessibili – l’apertura è prevista in ottobre a Firenze e altre proiezioni si terranno in diverse città italiane, fra cui Milano, Roma, Torino – ma tutti i film in programma saranno disponibili anche online su MYmovies, in modo da raggiungere il maggior numero di spettatori possibile. InCINEMA rappresenta un passo avanti e significativo verso l’accessibilità e l’inclusione nel settore cinematografico italiano. La sua missione è quella di creare un’opportunità unica per le persone con disabilità visive e uditive di godere appieno delle opere cinematografiche, consentendo loro di vivere l’emozione e la magia del cinema come tutti gli altri spettatori. Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, InCINEMA garantirà la piena accessibilità dei film presentati durante il festival. Ogni proiezione sarà dotata di sottotitoli per sordi e ipoudenti e audio descrizione per ciechi e ipovedenti. Tutte le attività collaterali – masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi – avranno la trascrizione in tempo reale, in modo da essere accessibili anche al pubblico con disabilità uditiva. Il Festival collaborerà con esperti, registi e attori per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di superare le barriere e promuovere un cambiamento positivo nella società, in modo che l’inclusione diventi la norma e non l’eccezione. Il programma prevede la selezione di titoli scelti tra opere di finzione e documentari, organizzate in diverse sezioni. Sono previste inoltre collaborazioni con le scuole secondarie, anche al fine contribuire alla formazione dei giovani sui temi dell’inclusione. Il festival rappresenta un’opportunità di incontro e scambio per la comunità cinematografica, gli appassionati di cinema e tutti coloro che credono nell’importanza dell’inclusione e dell’accessibilità. Perché l’accessibilità alla cultura deve essere garantita a tutti, su basi di equità, indipendentemente dalle capacità sensoriali di ognuno. Purtroppo, c’è ancora molta strada da fare – in modo particolare in Italia – ma la fruizione universale dovrà diventare la normalità in un prossimo futuro. Lo scopo di InCINEMA Festival del Cinema Inclusivo è di permettere a tutti di vivere l’esperienza unica della partecipazione a un festival cinematografico, e allo stesso tempo di contribuire a promuovere una cultura dell’accessibilità e dell’inclusione. InCINEMA. Festival del Cinema Inclusivo è un’iniziativa di SUB-TI ACCESS, MYMOVIES, in collaborazione con FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA e FRED Film Radio.

Redazione Digital