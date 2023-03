Isola del Liri, inaugurazione mostra Arte Donna dell’associazione Co.gi.t.a

Resterà aperta al pubblico fino a domenica 12 marzo, presso la galleria Pisani ad Isola del Liri, la mostra “Arte Donna”. L’evento ospita una mostra fotografica e pittorica, avente come tema la figura femminile rappresentata nelle diverse forme d’arte. Curata da un gruppo di ragazzi, membri dell’associazione Co.gi.t.a, è anche un’occasione per far conoscere e dare spazio ai giovani talenti del territorio. “Con una spettacolare veduta sulla cascata grande, il comune ospita un nuovo evento artistico tutto in rosa – hanno affermato il sindaco Quadrini e l’assessore alla cultura D’Orazio -. La mostra, che si inserisce in un percorso virtuoso in cui la cultura è ritenuta uno dei pilastri dell’azione amministrativa, è altresì un’opportunità di confronto ed incontro con i talenti della nostra generazione e della nostra terra a cui è doveroso dare la visibilità che meritano”. Espongono le loro opere Edoardo Ciuffetta, Martina Ozog, Marika Alonzi, Michela Pomponio, Shana Conflitti, Anna Natalia Reali, Ilaria Rea. “Come membri di Co.gi.t.a, siamo orgogliosi di aver inaugurato la mostra “Arte Donna” – ha aggiunto Miriam Gabriele a nome dell’associazione – Ringraziamo immensamente gli artisti per il loro contributo, il Comune per la concessione dello spazio della Galleria Pisani e per aver patrocinato l’evento insieme alla Pro Loco. La realizzazione di questo evento ci riempie di orgoglio: siamo felicissimi di poter dare una voce all’arte dei giovanissimi di questo territorio”.

Redazione Isola del Liri