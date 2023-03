Ferentino in movimento, Manuel Caruso candidato alle primarie

“Vivo da sempre a Ferentino, sono cresciuto nel bellissimo quartiere di Ponte Grande – ha affermato Manuel Caruso – Ho dedicato tanti anni allo studio letterario e musicale. Faccio i lavori più belli del mondo: sono un professore di sostegno, ed ogni giorno cerco di alleviare le difficoltà degli alunni più fragili; sono un musicista, da sempre ho dedicato anima e corpo al mondo della musica. Vengo dall’associazionismo culturale, dalla società civile, non ho mai avuto incarichi politici, non sono mai entrato nei palazzi del potere. In queste elezioni amministrative, ho deciso di mettermi in gioco nella coalizione Ferentino 2030, e lo farò alle primarie per la scelta del candidato sindaco. È una decisione che ho maturato solo ora perché ho apprezzato la volontà di tutte le liste della coalizione di sedersi al tavolo e partire dai programmi, dalle cose da fare, dalla sintesi delle nostre rispettive prospettive, coinvolgendo tutto il mondo della società civile. La mia è la candidatura spontanea di una persona che vuole restituire a Ferentino quanto di bello ha ricevuto, con le proprie passioni e competenze per preparare Ferentino al mondo che sta arrivando: la crisi climatica si combatte con politiche locali di sostenibilità e innovazione, la crisi sociale si combatte con misure di sostegno ed inclusione sociale; la cultura deve essere un volano per il turismo, grande assente di questi anni. Ringrazio la lista civica “Ferentino in movimento” per aver appoggiato la mia candidatura”.

Redazione Ferentino