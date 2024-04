Isola del Liri, contro la movida risse schiamazzi e gente al pronto soccorso

“Tra Pasqua e la settimana scorsa il centro di Isola del Liri è stato il teatro di due aggressioni – ha affermato Antonella Di Pucchio, candidata a sindaco di Isola del Liri – Le notti agitate della movida ora finiscono sul banco degli imputati, dove al silenzio assordante della maggioranza si contrappongono i miei interrogativi. E’ un fatto grave che si è ripetuto in sette giorni. Due ragazzi al pronto soccorso di Sora. La frequenza di questi eventi deve essere analizzata approfonditamente, non dobbiamo augurarci che episodi del genere precipitino in maniera irreparabile. Isola del Liri è tutt’altro, noi non ci riconosciamo in questo, in uno sballo incontrollato dove non esistono regole e la città ad una certa ora diventa terra di nessuno. Dobbiamo porre al centro della nostra amministrazione amministrativa il senso di appartenenza ad una comunità sollecitare anche un interesse culturale non dare come modello di sviluppo di una città basato semplicemente su una movida. Così come è strutturata è diventata sballo incontrollato è diventato occasione anche di frustrazione e di mortificazione per i cittadini che vivono quotidianamente questo paese. Abbiamo il dovere di ripartire su nuovi valori su nuovi principi, abbiamo il dovere di impostare un’azione amministrativa ed è nella premessa del programma elettorale che si allarghi dalle periferie al centro, perché tutti i cittadini hanno il diritto di essere amministrati con dignità e rispetto a prescindere dal luogo in cui vivono. Siamo stanchi delle frasi di circostanza, rivogliamo la nostra Isola”.

Redazione Isola del Liri