Invalido di guerra non ha niente da mangiare, i Carabinieri gli portano la cena.

Un anziano chiama il 112 raccontando di non aver niente da mangiare. E’ vedovo, costretto su una sedia a rotelle ed è invalido di guerra (ferito a un occhio e a un orecchio a causa dello scoppio di una bomba nella Seconda Guerra Mondiale) e così una pattuglia dell’Arma si reca in un ristorante di Monte Porzio Catone (RM) per prendergli un pasto. La solidarietà è contagiosa: il pasto è offerto dal ristoratore e i Carabinieri portano il cibo a casa dell’anziano.

Redazione Digital