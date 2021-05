Bosco Paliano, in Ciociaria equitazione tiro con l’arco mountain bike trekking e quad.

“È iniziata la nuova stagione del Bosco di Paliano! Nonostante un 1° maggio bagnato, i visitatori, armati di bacchette da trekking e con lo zaino in spalla, hanno passeggiato per i verdi sentieri, sostato con il pic nic ai tavoli sparsi nella natura, hanno scoperto la nuova Biblioteca del Bosco e le comode amache mentre i bambini tiravano due calci al pallone nel campetto o giocavano tra i nuovi giochi del Bosco!

Ma dal prossimo fine settimana inizieranno anche le nuove attività per tutta la famiglia con particolare attenzione ai bambini e agli amici a 4 zampe!

Per i bambini con i giochi di Kim, come il protagonista del famoso libro di Kipling che, reclutato dall’intelligence inglese, allena i suoi sensi e mette alla prova la sua memoria (sabato 10,30/12,30). Il grande gioco della Bumba. Grande e avvincente gioco a squadre. Vincerà chi riuscirà a portare più acqua al proprio mulino, una vera sfida di gruppo! (Domenica 9 maggio 10,30/12,30).

Al Bosco come Robin Hood! in un’area appositamente attrezzata del Bosco Di Paliano, si potrà provare l’ebbrezza di scoccare una freccia con l’arco! L’attività sarà rivolta a bambini sopra i 6 anni, ragazzi e adulti, guidati da esperti arcieri,per avvicinarsi a questa antica disciplina. (Sabato 8 e domenica 9 maggio 10/18)

Passeggiata didattica a 6 zampe! Con educatrice cinofila!Portare a spasso i nostri amici cani in gruppo e in uno spazio come il Bosco, offre la possibilità di scoprire e osservare dinamiche che, in un contesto urbano, non sempre si possono manifestare. Durante la passeggiata l’educatrice cinofila spiegherà come utilizzare correttamente il guinzaglio, quali giochi proporre al proprio cane, e tante altre informazioni utili per un rapporto sempre più sinergico con i nostri fedeli amici.(Sabato 8 maggio)

Per raggiungere il bosco

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Aperto dalle 10 alle 18,00, tutti i fine settimana nei mesi di maggio e ottobre. Da metà giugno fino a metà settembre sarà aperto tutti i giorni (tranne il lunedì).

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Si potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 – 12 anni) ed over 70.

Info alla pagina appuntamenti del sito www.ilboscodipaliano.it o al numero 3701533848″.

Redazione Digital