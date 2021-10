Allacciate le cinture la piazza decolla. Riaprire le botteghe chiuse di Veroli per rilanciare il commercio. Progetto sensazionale.

“È inutile pensare alla Veroli di 50 anni fa”. Lo ha affermato Simone Cretaro sull’avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di immobili ubicati nel centro storico da concedere in locazione ad attività artigianali e piccole botteghe.

“Bisogna invece guardare oltre, considerando le consolidate abitudini delle nuove generazioni in merito agli acquisiti on line – ha aggiunto Simone Cretaro – Necessario sensibilizzare la gente e porre in essere tutte le iniziative utili per evitare la desertificazione delle attività commerciali. L’iniziativa non si limita a promuovere le attività artigianali perché per due anni si consente ai beneficiari di non pagare l’affitto. Rappresenta un segnale di attenzione e sostegno, per dare servizi e contestualmente aumentare le possibilità di lavoro per le nuove generazioni, creando le condizioni per incentivare la ripresa in una prospettiva non commerciale in senso stretto, per arginare la situazione di una sofferenza che si presenta dappertutto, e recuperare le particolarità del territorio, quali leve per creare attrazione”.

Redazione Digital