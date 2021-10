“Grazie ad un finanziamento della Regione Lazio di oltre 530mila euro, riaprirà a breve il Palazzetto CONI di Frosinone – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Scriviamo una pagina nuova per lo sport nel Capoluogo e, soprattutto, concludiamo un percorso che abbiamo condiviso con il capogruppo Pd al Comune di Frosinone, Angelo Pizzutelli, che ringrazio per il supporto decisivo in quello che ritengo sia un risultato molto importante per la città. Il palazzetto Coni è un impianto nel quale si sono scritte straordinarie storie di sport per la nostra provincia. Andava assolutamente recuperato e, finalmente, grazie ai lavori di ristrutturazione, potrà tornare ad essere un riferimento per società sportive e appassionati. Si tratta di un altro tassello per la Ciociaria e di un nuovo segnale di attenzione della Regione per il nostro territorio. Grazie al Presidente Zingaretti – conclude -, al capo gabinetto della Regione Albino Ruberti e a quanti hanno contribuito in questi mesi a raggiungere questo traguardo”.

