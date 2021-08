“L’onorevole della Lega Claudio Durigon, sottosegretario all’economia, chiede che il parco pubblico di Latina torni a essere intitolato ad Arnaldo Mussolini e non più ai giudici Falcone e Borsellino – ha affermato la sen. Monica Cirinnà – Ripetiamolo insieme: per Durigon merita celebrazione pubblica il fratello di un dittatore fascista e non due giudici servitori dello Stato trucidati dalla mafia. Una proposta indegna per un membro del GOVERNO che dovrebbe avere nella lotta alla criminalità organizzata una priorità. Una proposta indegna per un membro del GOVERNO di un Paese la cui Costituzione si fonda sull’antifascismo. Una proposta dell’onorevole Durigon che durante la campagna elettorale del 2018 si è circondato di uomini i cui nomi sono all’attenzione del pool antimafia della Procura di Roma e della Direzione distrettuale antimfia. Direi che la misura è colma. Chiedo al premier DRAGHI, sulla cui onestà nessuno può sollevare dubbi, di rimuovere Durigon dal suo incarico. Per il bene del GOVERNO che lui presiede e del Paese”.

Redazione Digital