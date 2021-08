Fermato dagli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, fornisce generalità false, poiché sprovvisto di patente di guida. Il comportamento nervoso ed agitato dell’uomo, ha insospettito gli agenti, infatti dagli accertamenti foto dattiloscopici sono risaliti alla sua vera generalità. Risultava a suo carico un nota di ricerca poiché destinatario di un ordine di esecuzione di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Frosinone nel 2009, per vari furti commessi. Oltre alla contravvenzione per guida senza patente poiché mai conseguita, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Isernia, ove dovrà scontare un anno di pena detentiva.

