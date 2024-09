Incidente stradale, muore giovane motociclista traffico bloccato

Ancora un incidente mortale sulle strade di Roma. La vittima è un uomo di 37 anni, alla guida di una moto Honda Sh 150, della quale avrebbe perso il controllo. L’incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino sulla Tangenziale est all’altezza dello svincolo Corso di Francia, in direzione San Giovanni. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. Una lunga, lunghissima lista quella delle vittime della strada, dove spesso a perdere la vita sono i centauri. Come il 50enne Maurizio Amadori, morto in sella al suo scooter il 7 settembre fra via Cassia e via Al Sesto Miglio. O Giuseppe Bernabucci, di appena 28 anni, travolto da un’auto pirata mentre era in sella alla sua moto Suzuki in via di Saponara, ad Acilia. Al momento la moto risulta l’unico mezzo coinvolto. Le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente ha comportato la chiusura di via del Foro Italico e della Galleria Giovanni XXIII, in direzione San Giovanni. Diverse pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario sono intervenute per agevolare il più possibile la viabilità, congestionata a causa delle chiusure disposte. corriere.it