Incidente stradale, muoiono una bambina di 11 anni e la zia

Drammatico incidente mortale nel primo pomeriggio di domenica 29 dicembre lungo la variante Aurelia a Viareggio. Due auto si sono scontrate attorno alle 13 nelle vicinanze dello svincolo Macelli: ci sono due vittime. Si tratta di una bambina di 11 anni e della zia (e non della madre come comunicato in precedenza) che viaggiavano in una delle due vetture coinvolte. La donna è Wagane Niasse, 39 anni, originaria del Senegal, era nata nel 1985 e viveva a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Feriti nello schianto anche il marito della donna (ricoverato all’ospedale Versilia) e due bambine, età 6 e 9 anni (una ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cisanello e una non in pericolo di vita all’ospedale Versilia). Da quanto appreso sembrerebbe che una delle due macchine coinvolte fosse appena entrata sulla Variante Aurelia dall’ingresso di Viareggio sud, l’altra invece già la percorreva in direzione di Massa Carrara. Secondo le fonti i bambini sarebbero stati sbalzati fuori dall’auto dopo il tremendo impatto. Ferita anche la conducente dell’altra vettura. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Sempre secondo quanto trapela sarebbe stato un altro automobilista il primo a soccorrere la famiglia dopo lo schianto. Sul posto anche l’elisoccorso Pegaso, oltre alle ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e ai vigili del fuoco. La viabilità in zona è stata chiusa. corriere.it