Controlli a tappeto in Ciociaria, fioccano multe salate

Prosegue l’attività degli uomini dell’Arma di Alatri che negli ultimi giorni hanno implementato le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere. Nei comuni di Alatri, Fiuggi, Guarcino e Veroli, si è dato corso a controlli messi in atto da parte dei militari, le cui risultanze operative hanno consentito di individuare 4 persone poi deferite all’autorità giudiziaria per possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritirare due patenti per guida sotto l’influenza dell’alcool e 1 persona per “ubriachezza molesta; sono state segnalate altresì alla competente Autorità 2 persone quali assuntori di sostanza stupefacente per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e “cocaina”; inoltre è stata irrogata 1 proposta di foglio di via, sono state elevate 7 violazioni di norme al C.D.S., effettuate 4 perquisizioni personali, controllati 67 veicoli ed identificate 83 persone, nonché sono stati controllati luoghi di ritrovo e 2 esercizi di pubblico intrattenimento. Nel periodo delle festività è stato altresì implementato il numero di pattuglie, al fine di aumentare i controlli preventivi finalizzati a prevenire ed eventualmente reprimere i furti in abitazione e i reati che destano maggior allarme sociale. Tali risultati sono il frutto concreto dell’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio, al fine di aderire alle richieste di sicurezza della popolazione.

Redazione Digital