Incidente stradale, morti 4 giovani macchina contro muro di cemento

Una Fiat Panda, provenienti dalla direzione di marcia opposta, ha fatto perdere il controllo della Mercedes al ragazzo di 21 anni che la stava guidando. A bordo, mentre percorrevano la strada nazionale delle Puglie all’altezza di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, altri tre ragazzi dai 19 ai 21 anni. La macchina, forse anche a causa della velocità, si è schiantata contro un muretto di cemento. I giovani a bordo sono tutti morti nell’impatto. Le vittime sono Francesco Di Chiara, Bilal Boussadra, Roy Anthony Ciampa e Mattia Ciminera.

Il 21enne alla guida, come un altro amico in macchina, erano di Frigento. Gli altri due giovani di Grottaminarda e Calore di Mirabella, sempre in provincia di Avellino. L’impatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. I giovani erano diretti al borgo di Calore di Mirabella per mangiare un gelato insieme ad altri amici. Infatti, la Mercedes era seguita da un’altra auto con a bordo due ragazzi che facevano parte dello stesso gruppo.

Da una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un primo impatto tra la Mercedes e una Panda: la seconda auto è finita in una cunetta (i due ragazzi a bordo sono rimasti feriti lievemente), mentre la Mercedes ha continuato una corsa fuori controllo fino a quando non ha sbattuto contro il muretto di cemento che delimita l’ingresso di un’azienda. Sul posto, poco dopo lo schianto, sono arrivati vigili del fuoco, ambulanze, carabinieri e tecnici dell’Anas.

Le salme dei quattro giovani sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento e sono ora a disposizione della magistratura che potrebbe disporre un’autopsia e nel frattempo ha aperto un fascicolo di inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Due giorni fa, a pochi chilometri di distanza, un altro incidente era costato la vita a due 17enni che erano in scooter. corriere.it