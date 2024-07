È morta Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills 90210

L’attrice Shannen Doherty è morta sabato. Diventata famosa in Italia per aver interpretato Brenda nella serie Beverly Hills 90210, Doherty aveva 53 anni ed era malata da tempo di cancro. A dare domenica la notizia a People la sua addetta stampa Leslie Sloane: «Con il cuore pesante confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia». La prima diagnosi di cancro al seno risale al febbraio 2015. Nel 2019 la mattia è tornata e nel giugno 2023 l’attrice ha comunicato di essersi sottoposta a sedute di radioterapia al cervello. Solo pochi giorni fa, attraverso il suo podcast, «Let’s Be Clear», aveva detto di essere fiduciosa, dopo tanti anni, perché il suo cancro era mutato e questo però significava avere a disposizione più protocolli di cura. Purtroppo non c’è stato il tempo. Lei che era stata la fidanzatina d’America, la tenera Brenda Walsh dal Minnesota del primo telefilm (allora si chiamavano ancora così) pensato per raccontare gli adolescenti e le loro dinamiche. Fu un successo planetario. Ma parallelamente alla fama e a quel ruolo diventato così ingombrante, cresceva anche quella dell’attrice come capricciosa, con un carattere non semplice. Voci diventate in breve tempo dicerie, che avevano ferito l’attrice, come aveva lei stessa avuto modo di raccontare nel tempo. Nel tempo, la sua carriera è andata avanti senza altri enormi successi, se non «Streghe», altra serie che aveva raggiunto una grossa popolarità. Poi, il suo podcast era diventato una seguitissima valvola di sfogo, in cui parlava a cuore aperto con il suo pubblico. corriere.it