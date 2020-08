Incidente stradale, in Ciociaria traffico in tilt. Scontro tra due vetture avvenuto in località Tecchiena di Alatri, nei pressi di un incrocio solitamente congestionato. Immediatamente sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e sanitari del 118 che hanno soccorso le persone coinvolte. Dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.

Redazione Alatri