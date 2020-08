Nella tarda serata di ieri i Carabinieri traevano in arresto, un 44enne di nazionalità marocchina e residente in un comune a sud della provincia (già gravato da vicende penali per reati di violenza e minacce a P.U. lesioni), poiché colto nella flagranza dei reati di “violenza sessuale e lesioni personali”.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, dopo aver adescato e palpeggiato nelle parti intime una connazionale 39enne, al fine di tentare di sedurla ed ottenere un rapporto sessuale, al diniego della donna, repentinamente le sferrava un violento pugno al volto, facendola cadere a terra e procurandole lesioni verosimilmente al setto nasale. La donna veniva soccorsa da personale del 118 e, trasportata successivamente all’ospedale di Cassino, veniva giudicata guaribile in gg. 20 s.c., avendo riportato “la rottura del setto nasale”.

A seguito di richiesta di intervento giunta alla Centrale Operativa dell’Arma di Cassino, da parte di alcuni passanti presenti sul luogo dell’evento delittuoso, i militari intervenuti rintracciavano immediatamente l’uomo nei pressi di un noto bar del centro e, stante la flagranza, veniva tratto in arresto per l’azione delittuosa commessa. Ad espletate formalità di rito, l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Isernia, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

Redazione Cassino