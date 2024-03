Incidente stradale in Ciociaria, autotreno si ribalta traffico in tilt

Traffico in tilt e lunghe code sull’autostrada A1 Milano-Napoli all’altezza della provincia di Frosinone oggi, 23 marzo. A causa di un incidente al km 626 – un autotreno ribaltato cheha ostruito completamente la carreggiata – è stato infatti chiuso per ore, dalle 9 alle 12 circa, il tratto tra Ferentino e Ceprano verso Napoli. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della direzione di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, il traffico è rimasto bloccato, con chilometri di coda verso Napoli in costante aumento. Alle 12 circa il tratto è stato riaperto ma, verso sud, restavano da smaltire circa 9 chilometri di fila. Nelle immagini del ribaltamento, subito circolate sui social, si vede il mezzo pesante adagiato su un fianco e perpendicolare, rispetto alla direzione di marcia della carreggiata, con le ruote all’aria e la «coda» poggiata sul guardrail al centro dell’autostrada. Nessun altro automobilista è rimasto coinvolto. Le operazioni di recupero del mezzo, in ogni caso, hanno richiesto tempo: l’autotreno, ha spiegato chi era sul posto, andava «raddrizzato» e rimesso su gomma, per liberare la corsia e far tornare a defluire il traffico. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli, Autostrade aveva consigliato di percorrere la strada statale 6 Casilina verso Ceprano, dove riprendere l’A1 verso Napoli.