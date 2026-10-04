Incendio in appartamento, donna sola e malata muore tra le fiamme

Un incendio è divampato poco prima delle 13.30 di domenica 4 ottobre in un appartamento sito al secondo piano di un edificio di Milano in via Demonte, provocando la morte dell’occupante, una anziana di 75 anni. Le fiamme, le cui cause sono al vaglio adesso del Niat regionale dei vigili del fuoco, hanno avvolto in pochissimi minuti l’immobile non dando scampo alla donna, malgrado l’arrivo immediato delle squadre di soccorso provenienti dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni. I fumi prodotti dalla combustione hanno costretto anche l’evacuazione dei residenti al piano superiore ed alcuni di essi sono stati curati sul posto dal personale del 118, ma senza ospedalizzazione. Attualmente sono ancora in corso le operazioni di smassamento e bonifica. Nell’appartamento dove la donna viveva da sola, i vigili del fuoco hanno rinvenuto tre bombole di ossigeno sanitario, di cui una coinvolta dalle fiamme. corriere.it