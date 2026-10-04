Entra in albergo e occupa una stanza, in Ciociaria fermato extracomunitario

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero, ritenuto responsabile dei reati di invasione di terreni o edifici e danneggiamento. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta sulla linea d’emergenza 112. Il custode di un hotel ha allertato le Forze dell’Ordine dopo aver riscontrato il danneggiamento di due finestre nella zona mansarda della struttura e la presenza di un giovane che dormiva all’interno dello stabile. Alla vista del custode, il ragazzo è riuscito a fuggire temporaneamente a bordo di una bicicletta ma gli agenti della squadra volante del locale Commissariato di P.S., prontamente intervenuti sul posto, hanno intercettato il giovane a breve distanza dalla struttura. Al termine delle attività, il cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

Redazione Digital