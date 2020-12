Una vera e propria ghiottoneria ciociara che quest’anno ha deciso di abbinarsi alla moda femminile ed a un noto marchio internazionale. L’idea è partita dal ristorante Hotel Belsito di Serrone dove il Pastry Chef Gabriele Lolli ha dato “vita” a ben nove gusti di panettone che sono stati sapientemente abbinati ad altrettanti abiti di moda del negozio Floreiza di Frosinone.

Quindi moda e gusto per trascorrere le feste natalizie in famiglia degustando un prodotto di eccellenza ed indossando il vestito abbinato alle fragranze del panettone che bene si abbinano ai colori della moda.

Nove gusti davvero innovativi realizzati con prodotti di alta qualità artigianale che il Pastry Chef Gabriele Lolli inizia a studiare ed elaborare nel corso dell’anno per poi presentare un prodotto delicato e raffinato. Infatti, sono la qualità dei prodotti, la passione di fare le cose e la raffinatezza che danno sapore al prodotto finale. Così nascono i panettoni della nuova pasticceria Belsito forte dell’esperienza della propria cucina che da oltre 50 anni si propone al vasto pubblico di tutto il comprensorio che frequenta il locale con un panorama mozzafiato sulla Valle del Sacco.

Quest’anno, come detto, si è deciso di abbinarli ai vestiti del negozio di via Aldo Moro a Frosinone, nelle foto che vedete in allegato la graziosa modella li presenta un ad uno con diversi abiti e con le materie prime utilizzati per confezionarli.

Il Panettone Classico ad esempio con lievito madre fresco e senza coloranti e conservati. Oppure Il Panettone con gocce di cioccolato fondente al 60% monorigine, dal gusto intenso. Un altro Panettone al Vermentino di vendemmia tardiva solo uvetta che nasce da una accurata selezione di ingredienti, un Vermentino dei Castelli Gotto D’Oro. Altra ghiottoneria è il Panettone “Pero e Melo” e Gocce di cioccolato fondente al 60 %. Prodotto di alta qualità con un nuovo processo di canditura del frutto sapientemente scelto nelle nostre campagne, glassato e abbinato alle gocce di cioccolato. Poi che dire del panettone Cioccolato rosa e agrumi. Il Cioccolato rosa, questa è una grandissima novità in assoluto, però il tutto nasce da una lievitazione naturale. Panettone con Pesca condita al vino Cesanese, unisce il lievito naturale con la pesca percoca condita al Vino Cesanese del Piglio, veramente una bella trovata.

Poi c’è il Panettone Pero e Melo e Gocce di Cioccolato fondente al 60% e Brandy Italiano Consenso. Questo si ottiene da un raffinato processo di canditura del frutto abbinato alle gocce di cioccolato ed al Brandy italiano Consenso che conferisce un sapore unico e veramente particolare per il palato anche più robusto.

Altro gusto particolare è il Panettone Classico Milanese puro con grappa riserva Luigi Bonollo, prodotto anche questa volta da una lievitazione lenta e naturale con pregiati ingredienti di una raffinata qualità. La grappa Bonollo da armonia e pienezza al gusto.

Poi stando sempre sul filone della grappa di qualità questa volta parliamo del Panettone con gocce di cioccolato fondente al 60% e Grappa Riserva Luigi Bonollo che conferiscono una morbidezza ed un gusto davvero intensi.

Per info e prenotazioni tel. 0775/523106, mail belsitoserrone@virgilio.it