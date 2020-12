Isola del Liri entra nella rete “Piazza WiFi Italia”. Si tratta di un progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

A Isola del Liri sono sei gli hotspot installati. Sono stati posizionati in diverse zone della città, non solo in centro ma anche a Isola Superiore in modo da coprire il più possibile il territorio comunale.

“Il progetto Piazza WiFi Italia è un’opportunità che non ci siamo voluti fare sfuggire – spiega l’Assessore Laura Palleschi delegata anche all’Innovazione Digitale e ai Servizi al Cittadino che ha seguito l’iter – Un servizio fondamentale per la quotidianità dei nostri concittadini e dei tanti visitatori del nostro territorio. Investire sulla tecnologia, mettere la città in rete, vuol dire adeguarsi alle città più sviluppate. Significa creare strumenti adeguati per rendere più efficiente la città. Entrare in Wifi Italia è un motivo di grande orgoglio per la nostra città, un momento di crescita che permetterà a tanti cittadini di connettersi gratuitamente alla rete”. La decisione di aderire al progetto è stata dettata anche pensando al turismo e alla valorizzazione delle bellezze locali. “Anche per valorizzare le bellezze e la storia del nostro territorio ha infatti sottolineato il primo cittadino – abbiamo aderito al Progetto WiFI Italia, far parte di una rete pubblica è un servizio in più per i nostri cittadini, e una opportunità per i turisti che visitano la nostra cittadina”. Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’app “wifi italia”. Scaricando l’app si può avere accesso a tutte le reti pubbliche federate presenti in Italia, senza alcun costo.

Redazione Isola del Liri