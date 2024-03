Il teorema di Margherita, la talentuosa gira in pantofole per la facoltà ecco il film

Dottoranda in matematica all’École normale supérieure, la talentuosa Marguerite (Ella Rumpf) è talmente a suo agio da girare in pantofole per la facoltà. Il futuro sembra scritto, tra una discussione di tesi con il professor Werner e una carriera davanti per cercare di dimostrare, chissà, la mitologica congettura di Goldbach. Ci vuole il nuovo arrivato Lucas per notare un errore che rimette in discussione la tesi e per estensione la vita stessa di Marguerite, che reagisce mollando tutto e ricalcolando il suo percorso altrove. Dopo anni dedicati solo allo studio, Margherita dovrà imparare a destreggiarsi anche nella vita di relazione per cercare di riscattarsi e arrivare ad affrontare il teorema di Goldbach, considerato irrisolvibile e forse a scoprire l’amore. Il teorema di Margherita, il nuovo film diretto da Anna Novion.

Redazione Digital