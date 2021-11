Con circa 3 milioni e mezzo di esemplari venduti in quasi cinquant’anni, il Piaggio Ciao ha fatto viaggiare, divertire e sognare molte generazioni. Presentato nell’ottobre 1967 all’Eicma di Milano, il ciclomotore di Pontedera appariva informale (a partire dal nome), vivace (con i suoi colori brillanti) ed essenziale (nel suo design minimalista). Gli ingredienti giusti per attrarre un pubblico eterogeneo e far invecchiare di colpo la folla dei «motorini» allora in circolazione. Il listino partiva da 55 mila lire. Uscirà di produzione nel dicembre 2016, ma senza mai uscire di scena: continuerà a essere guidato, curato, collezionato. O magari conservato nel garage fino a oggi, da chi non ha mai smesso di amarlo e non vuole rottamarlo. Ma i classici non finiscono mai di dire quello che hanno da dire: una start up toscana ha creato un kit che trasforma il Ciao in bicicletta elettrica.