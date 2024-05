Hummus di ceci al limone con ciliegini e aglio arrosto, ecco la ricetta

Se volete provarlo, fate così. Per prima cosa, pulite i pomodori, tagliate le teste d’aglio a metà e disponete gli ingredienti su una teglia con carta da forno. Condite Con olio sale e pepe e cuocete in forno statico preriscaldato a 180 gradi C per 20-25 minuti circa.

Nel frattempo, in un frullatore unite i ceci, la tahina, il succo di limone, olio, sale e pepe e frullate bene fino a ottenere una consistenza cremosa e omogenea. Distribuite l’hummus in un vassoio da portata e adagiatevi sopra i pomodori e gli spicchi d’aglio che, nel frattempo, si saranno ammorbiditi per bene.

Guarnite con qualche foglia di rucola, della scorza di limone e servite. Questa è una di quelle ricette assolutamente da provare quando cominciano i primi caldi. Si tratta di una salsa corposetta, ma molto delicata, perfetta per accompagnare secondi piatti di pesce o carne, ma anche formaggi o verdure. Se preferite, potete servirla come antipasto: nel caso da spizzicare con della pita, il pane tipico delle cucine mediorientali preparato con farina di grano. In alternativa della focaccia o una semplice piadina. L’hummus, di per sé, è talmente versatile che si presta a molte combinazioni. Per dire, io a volte ci condisco anche la pasta. corriere.it