Henkel Ferentino, “Rischio chiusura stabilimento e perdita posti di lavoro”

“La prospettata cessazione delle attività produttive dello stabilimento Henkel di Ferentino impone una riflessione che non può esaurirsi nella rassegna delle mere motivazioni ma sottende una gravissima questione occupazionale – ha affermato il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta – Parliamo di un insediamento industriale attivo dal 1973, che nel corso degli ultimi anni è stato destinatario di importanti investimenti tecnologici, produttivi e ambientali, illustrati dalla stessa azienda nelle proprie comunicazioni ufficiali. Siamo consapevoli delle trasformazioni che interessano i mercati e delle difficoltà che possono incidere sulla competitività degli stabilimenti ma, proprio per questo motivo, riteniamo indispensabile conoscere le motivazioni industriali alla base della decisione annunciata, le prospettive delle produzioni attualmente realizzate a Ferentino e le alternative eventualmente considerate. La salvaguardia dei posti di lavoro, qualora vi fossero le condizioni e le prospettive, è un indirizzo che le istituzioni devono tenere sempre presente poiché rappresenta l’essenza della crescita di un territorio. Le precedenti procedure di riduzione del personale, già emerse nel 2024 e nel marzo di quest’anno, dimostrano che le criticità occupazionali hanno una storia che merita di essere ricostruita e approfondita. La tutela dei lavoratori e delle loro famiglie costituisce una priorità assoluta e deve accompagnarsi a una valutazione delle possibilità di salvaguardare il patrimonio di competenze, tecnologie e capacità produttive che lo stabilimento rappresenta. Il Comune di Ferentino manifesta la propria disponibilità a partecipare a un confronto istituzionale con l’azienda, le organizzazioni sindacali, la Regione Lazio e il Governo, affinché siano esaminate concretamente tutte le possibilità di continuità produttiva e occupazionale. L’appuntamento del 17 novembre in sede europea rappresenta un passaggio importante per acquisire informazioni sui futuri assetti industriali del gruppo. È necessario che tali informazioni diventino parte di un confronto trasparente con il territorio e con i rappresentanti dei lavoratori”.

Redazione Digital