Outlook down in tutto il mondo, la mail non si apre

Uno dei sistemi mail più utilizzati nel mondo – soprattutto in ambito professionale – è in down. Non solo non si riescono a inviare e ricevere messaggi di posta: Microsoft Outlook proprio non si apre. Provando a caricare la pagina da browser viene fuori un messaggio di errore: «Something went wrong», qualcosa è andato storto. Migliaia le segnalazioni che stanno indicando malfunzionamenti a Outlook da ogni parte del mondo: i problemi sono iniziati alle 18.30 circa. Sembra che la causa possa essere un qualche errore a livello di server: provando ad aprire la pagina che monitora lo stato dei servizi Microsoft, viene fuori anche in questo caso una scritta: «502, Bad gatway. Il servizio alla base di questa pagina non risponde ad Azure Front Door». corriere.it