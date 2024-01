Gratta e vinci da 2 milioni di euro in Ciociaria, ecco chi ha comprato il biglietto

Gratta e vinci da 2 milioni di euro venduto in Ciociaria, dove ora è caccia al vincitore che ha comprato il biglietto per 10 euro. «Deve essere per forza di cose uno del posto: la nostra è tutta clientela abituale. E poi non mi ricordo di gente diversa dal solito che sia venuta nel mio locale»: non ha dubbi Marco Cappella, titolare dell’Oasi Bar in prossimità del supermercato Lidl di Alatri, in provincia di Frosinone. È lì che è stato venduto il Gratta e vinci della serie Ricco Natale che risulta vincitore di un premio da 2 milioni di euro, come conferma il portale nazionale dei Monopoli dedicato alle lotterie istantanee. «La vincita deve essere avvenuta tra Natale e Capodanno», assicura il titolare della rivendita, «perché ho esaurito quei biglietti due settimane fa e poi non ne ho comprati altri di quella serie». Costato 10 euro, quel Gratta e vinci prevedeva vincite da un minimo di 100 fino a 2 milioni di euro: il fortunato giocatore di Alatri ha trovato la combinazione che gli ha portato il massimo del montepremi. Non si è fatto vivo con il titolare del bar, Marco Cappella assicura che nessuno lo ha chiamato per ringraziare né gli ha lasciato messaggi anonimi di qualunque genere. «Ma non è strano: le vincite ci vengono comunicate anche a distanza di due settimane dal momento in cui il vincitore reclama il premio». Le vincite superiori ai 10 mila euro non vengono pagate dal locale che ha venduto il biglietto ma seguono delle regole particolari. Il biglietto vincente va presentato (o fatte pervenire, ma a rischio del possessore) presso l’Ufficio premi Lotterie Nazionali a Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo. È dunque possibile che il vincitore resterà nell’anonimato. corriere.it