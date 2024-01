Frosinone, il nuovo commissario provinciale di Forza Italia è Chiusaroli

Sì è svolto presso l’Edra Palace Hotel di Cassino il congresso di Forza Italia nella Provincia di Frosinone per l’elezione del coordinatore Provinciale, dei membri elettivi del coordinamento provinciale e dei delegati al congresso nazionale. Insieme al Presidente del Congresso, On. Paolo Emilio Russo, al Sen. Claudio Fazzone, all’eurodeputato, Salvatore De Meo, ai sub Commissari Rossella Chiusaroli, Daniele Natalia, Adriano Piacentini, al vicepresidente nazionale Anci Giovani, Samuel Battaglini e al neo eletto al Cal, Giammarco Florenzani, il Presidente del Gruppo di Forza Italia in provincia, Gianluca Quadrini, augura buon lavoro alla neo coordinatore provinciale, Rossella Chiusaroli, e ai membri del coordinamento. “I miei più sinceri complimenti al nuovo Commissario Provinciale, Rossella Chiusaroli, la sua esperienza e la sua grinta è la giusta ricetta per condurre questo incarico in maniera eccellente”. Commenta Quadrini che durante il suo intervento al congresso, oltre a congratularsi con i neo eletti che faranno parte del coordinamento, ha evidenziato come Forza Italia continua a crescere ed acquisire consensi nella provincia di Frosinone, i risultati ottenuti fin ad ora e le sfide future che il partito intende affrontare. “La numerosa presenza di iscritti, amici e sostenitori conferma il grande lavoro che insieme, uniti, remando tutti dalla stessa parte abbiamo fatto sul nostro territorio. Forza Italia continua a crescere. Questo aumento conferma la fiducia che i nostri elettori stanno riponendo in noi sostenendo le idee e proposte del partito. È importante – conclude Quadrini – continuare su questa strada consolidando ulteriormente la presenza del partito sul territorio al fine di raggiungere risultati sempre più significativi”. Il convegno sì è aperto con il saluto video dell’ On. Antonio Tajani, al termine la parola è passata al presidente del congresso on. Russo. Quindi il congresso è entrato nel vivo affrontando diversi temi di grande rilevanza per il partito e per il territorio. Sono state presentate e discusse le linee programmatiche riguardo le questioni politiche, economiche e sociali e sono state elette le nuove figure che formeranno il coordinamento che contribuirà alla attuazione delle linee programmatiche.

Redazione Digital