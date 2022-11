“Gli uomini di carta” in Ciociaria, ecco il nuovo parco pubblico di Ferentino

Una festa meravigliosa. Un tripudio di colori, suoni, voci e sorrisi quello che nel pomeriggio di ieri, ha fatto da cornice all’inaugurazione di una nuova area verde nella città di Ferentino. Un nuovo spazio, nel cuore della zona Cartiera, dotato di aree didattiche polifunzionali, in cui i bambini, con nonni e famiglie, potranno ritrovarsi per giocare, condividere esperienze di lettura e momenti ludico-ricreativi, fruire degli arredi dislocati nell’area verde e cimentarsi in spettacoli e recite all’interno di un piccolo ‘teatro all’aperto’, pensato appositamente per stimolare la creatività e la fantasia dei piccoli. Il parco de ‘Gli uomini di carta’, che il sindaco, con un pizzico di orgoglio e tanta soddisfazione, ha inaugurato insieme a diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale, al parroco don Guido della parrocchia di San Giuseppe, che ha impartito la benedizione, alla dirigente scolastica del Comprensivo 1, professoressa Angela Marone, alle associazioni e a tantissimi cittadini, destinatari di un’altra opera pubblica fortemente voluta da Antonio Pompeo, è tutto questo. Un progetto a cui il primo cittadino ha tenuto sin da subito in modo particolare proprio perché dedicato a tutti i bambini delle scuole – l’area verde è situata alle spalle dei plessi dell’infanzia e primaria Cameracanne – ma che sarà fruibile dall’intera comunità. Un altro importante tassello nell’azione di attenzione, valorizzazione e miglioria che l’Amministrazione Pompeo ha avviato da tempo nelle periferie cittadine, attraverso una vera e propria opera di ‘restyling estetico’ in tutte le zone di Ferentino. In un’atmosfera di relax domenicale, una schiera sorridente ed entusiasta di bambini ha recitato la poesia di Gianni Rodari, conquistando gli applausi di una platea partecipe di genitori, nonni e ragazzi. Un messaggio importante che emerge da questo piccolo polmone verde è anche quello sul tema del riciclo: la carta, come protagonista ed elemento centrale del parco, induce a una riflessione sul rispetto dell’ambiente, partendo proprio da un materiale versatile e fragile quale è la carta.

Redazione Ferentino