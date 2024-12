Giubileo 2025, ecco l’apertura della Porta Santa

La porta Santa della Basilica di San Pietro sarà aperta da Papa Francesco, questa sera alle 18.30, anche via webcam. Così da consentire a chi non può venire in pellegrinaggio a Roma, di poterla attraversare, almeno virtualmente, assieme al Pontefice, dopo l’esortazione Aperite Mino portas iustitiae (apritemi la porta della giustizia). A differenza del Giubileo straordinario della Misericordia, nel 2015, in cui ogni diocesi venne invitata da Bergoglio ad allestire una porta Santa come quella della capitale centrafricana Banguì che dette il via all’Anno Santo, infatti, le porte Sante saranno tutte nella capitale. Nelle quattro basiliche papali, come di consueto. Più una, la più simbolica perché tra gli ultimi, nel carcere romano di Rebibbia che sarà aperta il 26 dicembre proprio da Papa Francesco. corriere.it