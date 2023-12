Giovane donna incinta uccisa a coltellate, presunto assassino in fuga

Aveva 27 anni Vanessa Ballan, la giovane mamma che è stata uccisa oggi, 19 dicembre, pare attorno a mezzogiorno nella sua casa di via Fornasette a Spineda, una località di Riese Pio X nel Trevigiano. La donna, che lavorava come cassiera in un supermercato, era incinta del secondo figlio tanto che si trovava in maternità da tre mesi. Il primogenito di 4 anni quando è successo il fatto era all’asilo. Vanessa Ballan sarebbe stata ferita a morte con un’arma di taglio: è stata colpita più di una volta, all’ingresso di casa. Molto probabilmente conosceva l’assassino, tanto che gli avrebbe aperto la porta. Non ci sarebbero infatti segni di forzatura. Ad intervenire i carabinieri con la scientifica, che hanno rinvenuto il corpo in posizione supina. A dare l’allarme un vicino di casa che, dopo aver notato il corpo senza vita, ha avvertito il 118. Il marito della vittima in quel momento sarebbe stato lontano dalla casa dove si è consumato il delitto. Il presunto omicida della donna sarebbe una persona, tuttora in fuga, che risiede ad Altivole (Treviso), un comune vicino a Riese Pio X. Ancora sconosciuto il movente. corriere.it