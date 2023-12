Dolc’è, in Ciociaria spopola il panettone di Massimiliano Massaroni “È al primo posto”

Pistacchio e amarena, melannurca e uvetta, limone e liquirizia, cioccolato bianco e lamponi, pere e cioccolato, classico. Da leccarsi i baffi.

Ricetta tradizionale, lenta lievitazione. La struttura è soffice e filante. Il gusto è equilibrato, i profumi e gli aromi sono freschi. Abbinamenti centrati. Ingredienti selezionati, spopola il dolce natalizio di Massimiliano Massaroni. “È una specialità – ha affermato Claudia – Tra i migliori in commercio”. “Limone e liquirizia è il mio preferito – ha aggiunto Luca – Tutti da provare ma limone e liquirizia è al primo posto”. “Prodotto artigianale doc – ha concluso Beatrice – Non è Natale senza il panettone di Massimilano”

Non solo panettoni però, Massaroni realizza dolci e salati di tutti i tipi, torte per ogni evento. Dolc’è offre anche cocktail e aperitivi. Il locale è sito in via Santa Maria Salome, 17 Castelliri ed è aperto tutti i giorni, eccetto mercoledì. Per info e prenotazioni contattare 3933186643.

Redazione Digital