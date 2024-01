Gigi D’Agostino, dalla malattia al Festival di Sanremo torna Gigi Dag

Il 2024 comincia con (qualche) buona notizia: Gigi D’Agostino, da oltre vent’anni tra i disc jockey più amati d’Italia, andrà al festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus dicendo che suonerà dalla nave. L’anno scorso lo omaggiarono Marà Sattei e Noemi cantando L’Amour Toujours nella serata delle cover. Quest’anno protagonista sarà proprio lui. Dopo anni di sofferenza e di silenzio intervallati da sporadicissimi post in cui dava pochissime informazioni di sè e del male che lo aveva colpito non è mai mancata l’attenzione nei suoi confronti e soprattutto l’amore e il sostegno dei suoi fan. Diversi i flash mob a Torino, città del dj e producer, per dargli forza e mostrargli vicinanza. Come la festa a sorpresa a Mirafiori Sud, il quartiere dove Gigi D’Agostino è cresciuto e dove ancora vivono i suoi genitori, per il suo 55esimo compleanno. «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante. Non mi dà pace». Così nel dicembre 2021 Gigi Dag annunciava la malattia sul suo profilo Facebook. «La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare». Il dj non ha mai reso noto la malattia ma in questi anni ha aggiornato i fan sul proprio stato di salute, come il 15 gennaio 2022 quando aveva pubblicato uno scatto che lo ritraeva mentre camminava con un deambulatore: «Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza». Recentissimo l’ultimo post che invece, e a ragione, aveva fatto sperare e sognare i fan. Dopo un anno di silenzio infatti, nel primo pomeriggio dell’8 dicembre, D’Agostino è riapparso postando una foto sul suo Instagram. Ad accompagnarla un saluto: «Buonasera…». Poi però risponde al collega Dj Ralf che gli chiede «Come andiamo Gigi?». E lui: «Va molto meglio…grazie». Un miglioramento che trova conferma oggi, nell’annuncio della sua presenza a Sanremo. Dunque sembra avviarsi un buon 2024 per il re delle notti dance fra gli anni novanta e duemila e autore di hit ormai senza tempo come «L’Amour Toujours», «The Riddle» e «Bla Bla Bla». corriere.it