È nata la figlia di Federica Pellegrini, si chiama Matilde

È nata la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: lo ha annunciato la stessa «Fede» stamattina, alle 6.51 per la precisione, con un post sul profilo Instagram che condivide con il marito in cui l’ex divina del nuoto si mostra per la prima volta nella veste di mamma, con la bambina – Matilde il nome scelto – al seno e il marito sorridente al fianco. L’attesa dei fan era cominciata ben prima che Federica e Matteo dessero l’annuncio ufficiale della gravidanza. Già a gennaio 2023, avevano iniziato a circolare voci su una possibile dolce attesa della ex campionessa di nuoto, innescate dalle indiscrezioni della rivista «Di Più», secondo cui Pellegrini non aveva toccato alcolici la notte di Capodanno alle Maldive. Poi era toccato ai sospetti su abiti e tute extra large, in grado di nascondere la pancia nel periodo in cui la coppia aveva partecipato al reality Pechino Express in Medio Oriente, fino ad arrivare ai post «chiacchierati» della scorsa estate: come quello pubblicato da Matteo Giunta, con la frase al plurale «amori miei», o la foto di Federica in costume intero che secondo i fan lasciava intravedere una «pancia sospetta». La conferma dai futuri genitori era arrivata, sempre via social, solo lo scorso luglio, dal profilo Instagram di Federica Pellegrini. Lo stesso canale attraverso il quale i due hanno pubblicato tutte le tappe della «dolce attesa»: dalla data di prevista alla preparazione della cameretta della piccola, con arredi e murales di cagnolini, fino alle ultime ore. «C’è solo una foto che può sintetizzare questo 2023…», aveva scritto la mattina del primo gennaio 2024 Pellegrini, accanto a una foto del marito con il test di gravidanza in mano. «Però adesso Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare». corriere.it