Germania fuori dall’Europa, la destra chiede un referendum per lasciare l’UE

Un referendum per uscire dalla Ue. Come la Brexit in Gran Bretagna. Per la prima volta in un’intervista al Financial Times , la leader dell’Afd, l’estrema destra tedesca Alice Weidel, lancia un nuovo programma. E cioè di portare fuori dall’Europa niente meno che il suo Paese più popoloso: la Germania. Parlando con Guy Chazan dell’Ft, nel suo ufficio con vista sul Bundestag, Weidel sostiene che la decisione della Gran Bretagna sia stata «assolutamente corretta». Incurante, o facendo finta di ignorare i ripensamenti della maggioranza dei britannici su quella scelta. Lei, invece, è convinta che la Brexit rappresenti «un modello per la Germania», che provi come «si può prendere una decisione sovrana». Prima certo, osserva, l’Afd proverà a «riformare la Ue» e rimuovere il «deficit democratico» limitando i poteri della Commissione europea, «un esecutivo non eletto». Però se ciò fosse impossibile servirà un referendum. corriere.it