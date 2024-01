Fa surf sul cofano della macchina, cade e finisce in ospedale

È ricoverato all’ospedale di Treviso dalle primissime ore di domenica, coi medici che, ancora, nulla dicono sulla prognosi. Si tratta di un ragazzo di 18 anni di Ormelle, Comune del Trevigiano, che rischia di pagare un conto salatissimo per una bravata di cui sì è reso protagonista verso le 23 di sabato notte, in via dello Sport, a Cimadolmo, altro Comune della zona. L.P., queste le iniziali del nome, sarebbe salito per gioco sul cofano dell’auto guidata da un amico e coetaneo. L’intenzione, molto probabilmente, era cimentarsi in una sfida di quelle che, nelle ultime settimane, stanno popolando i social dei più giovani, Tik Tok in particolare: surfare sopra l’auto in movimento. Qui, però, è finita malissimo: durante la corsa il ragazzo ha perso l’equilibrio ed è caduto, atterrando sull’asfalto per essere infine investito dalla vettura (questa sarebbe la ricostruzione più probabile). Date le gravi condizioni del ferito, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso notturno del Suem 118. L.P., come detto, è stato trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. I carabinieri, dopo aver completato i rilievi in via dello Sport e ricostruito la dinamica della caduta con successivo investimento, hanno sequestrato l’automobile utilizzata come tavola da surf. corriere.it