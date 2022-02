Fuorionda della Ferilli , ‘Fa il pezzo di mer**’ contro Amadeus?

Amadeus ha gettato l’acqua sul fuoco per spegnere la polemica del giorno sulla tensione con Sabrina Ferilli che lo ha affiancato nella finale. Il sospetto infatti era per chi fosse l’insulto catturato in un audio andato in onda durante la serata (“Fa il pezzo di m***a”), ma il direttore artistico del Festival ha smentito tutto: “Le altre presenze femminili, finito il loro momento sul palco, tornavano nel camerino. Sabrina invece è sempre rimasta su uno sgabello, dietro le quinte, intrattenendo chiunque e parlando con tutti”, ha spiegato il direttore artistico di Sanremo.

“Lei è una persona di una simpatia incredibile e parlava come parla normalmente, quindi senza che fosse riferito a nessuno credo. La terminologia colorita, che apprendo ora si è sentita in audio, sarà stata riferita a qualcosa che è accaduto dietro le quinte, per ridere”, ha precisato Amadeus. Ma, rileva il Corriere della Sera, “l’impressione è che Sabrina Ferilli sia stata (perlomeno in qualche momento) realmente infastidita. Sembrerebbe tutto sia iniziato al momento della presentazione di Iva Zanicchi, quarta a esibirsi sul palco. Qui Ferilli avrebbe fatto notare ad Amadeus, con una risata, che avrebbe voluto dire anche lei ‘due parole’ per introdurre l’artista in gara”.

Anche al momento dell’esibizione di Emma la Ferilli era pronta a presentare la cantante, che però invece è stata annunciata da Amadeus. In quel caso conduttore si è reso conto di averle forse rubato le parole di bocca: “Scusami! Ci mancherebbe altro”, le parole del presentatore che le ha fatto cenno di continuare. Ferilli ha detto il codice per il Televoto e poi si è congedata dal palco con un “Buon lavoro”, dando le spalle al pubblico in sala. Ma i pettegolezzi sono nati per il fatto che quando poco prima di annunciare i vincitori dei premi speciali, Amadeus ha cercato la Ferilli, “per chiederle di accompagnarlo sul palco e la si sente dire qualcosa di non chiaro, accompagnato da una imprecazione che non lascia però dubbi: ‘fa er pezzo de m…’. ‘Sabrina ci sei?’, ha chiesto Amadeus, sporgendosi dietro le quinte. Lei non si è palesata sul palco e anzi, si è sentito un ‘Nun ce sto'”. Sabrina Ferilli non ha più commentato la vicenda, ma ha poi pubblicato su Instagram una sua foto durante la serata, con la scritta: “Grazie a Sanremo. Amadeus ti voglio bene”, accompagnato da un cuore rosso.