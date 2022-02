Frosinone, torna il Nestor ecco tutta la programmazione

Tornerà martedì 8 febbraio, alle 21, al teatro comunale Nestor, con un nuovo appuntamento, la stagione autunnale di prosa organizzata dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con l’Atcl, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, con il contributo della Banca Popolare del Frusinate.

Il calendario è realizzato mediante gli assessorati al centro storico e alla cultura (coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, con il consigliere delegato Gianpiero Fabrizi).

In scena, martedì, “Il teatro Comico” di Carlo Goldoni, con Giulio Scarpati. Adattamento e regia Eugenio Allegri; con Grazia Capraro, Aristide Genovese, Vassilij Mangheras, Manuela Massimi, Solimano Pontarollo, Irene Silvestri, Roberto Vandelli, Anna Zago.



Esempio di teatro nel teatro, in questa commedia affiorano stereotipi, tormenti e ambizioni della comunità teatrale di ogni tempo. Gli attori della compagnia Medebach, guidati dal capocomico Orazio, stanno provando il terzo atto della farsa Il padre rivale del figlio. La compagnia si dimostra favorevole alla riforma goldoniana, benché gli attori che interpretano le maschere di Colombina, Brighella, Balanzone e Arlecchino, abituati all’improvvisazione, siano preoccupati dalle difficoltà generate dall’innovazione. Lelio, un poeta dilettante, viene ingaggiato nel ruolo di secondo amoroso. A Eleonora, una virtuosa di musica che stenta a trovare ingaggi, viene offerta la possibilità di lavorare come attrice.

È richiesta l'esibizione del "super green pass". In caso di annullamento degli spettacoli della stagione di prosa per motivi sanitari, gli abbonati e i possessori di tagliandi già acquistati avranno diritto al rimborso in denaro.

