Frutteti in città, rete diffusa di alberi da frutto in Ciociaria ecco tutto il programma

“Il progetto “Frutteti in città” va ad arricchire la programmazione delle aree verdi nella Città di Alatri – ha affermato l’assessore all’ambiente Erika Santobianchi – Oltre il verde storico, urbano, attrezzato, si caratterizza soprattutto per creare una rete diffusa di alberi da frutto presenti in tutto il territorio alatrense. Un impegno per conoscere e salvaguardare varietà di frutta autoctona anche attraverso un sistema di geolocalizzazione. Importantissima sarà la partecipazione dei cittadini, la loro collaborazione e segnalazione dei loro frutteti ci permetterà di creare un atlante dei frutteti della città di Alatri. Vuole essere anche un esperimento sociale per favorire la partecipazione alla cura degli spazi pubblici; modello sostenibile per creare nuove consapevolezze verso un’alimentazione sana, contro lo spreco alimentare; ricchezza ambientale per la biodiversità urbana e rurale e la sperimentazione di nuovi modi di salvaguardare il patrimonio naturale; modello di economia solidale attraverso il quale formare professioni tecniche, generando anche opportunità di lavoro attraverso la vendita e la trasformazione dei frutti. Un ringraziamento a Res Ciociaria, al suo presidente, il sociologo Arduino Fratarcangeli, che, insieme all’agrotecnico Renato Pavia, ha ideato questo progetto; grazie ai volontari che già si sono messi a disposizione per l’innaffiatura delle piante, all’agrotecnico Francesco Coccia che ci ha dato supporto nella ricerca delle aree per il progetto, alla dirigente dell’Istituto Pertini, Annamaria Greco, ai docenti e agli studenti, a tutto il settore dell’ufficio Ambiente che ne ha permesso la realizzazione”.

Redazione Digital