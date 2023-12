Frosinone, wrestling di beneficenza a sostegno della Lilt ecco il programma

“Il prossimo 10 dicembre presso il Palasport di Tecchiena di Alatri, lo spettacolo di beneficenza a favore della LILT Frosinone – ha affermato Diego Piacentini, presidente IWA – Appuntamento fissato per le 16.30 per il grande wrestling targato Italian Wrestling Association, con i lottatori pronti a dare il massimo sul ring per una nobile causa: raccogliere fondi a favore dell’associazione provinciale LILT Frosinone, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Tra le varie contese assume particolare importanza quella valida per il titolo italiano IWA, con il frusinate Nicholas Fedeli che se la vedrà con il campione in carica Flowey Queen, tornato detentore del titolo recentemente a Roma durante lo show Roma Caput Mundi. Altro match di cartello quello tra il campione dell’ unione europea de I Miti del Wrestling Flavio Augusto e lo sfidante, il canadese Joe E. Legend, atleta con trascorsi nella celebre WWE. Degni di interesse anche tutti gli altri match in card quali: l’irlandese Jack Moody contro Tao Man, Davide Adami contro Dave Blasco e il match di coppia tra Astaroth e Fashion Gabriel contro Christian Gladio e Uragano Nero, il mascherato verolano/venezuelano. Lo spettacolo, che si preannuncia davvero interessante, è adatto a grandi e piccini. I biglietti al costo di soli 10 euro sono disponibili via whatsapp al 3348746722”.

Redazione Frosinone